El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) publicó un informe con respecto a la reducción de la mortalidad por vacunas en infectados por covid-19 en Uruguay.

En sus conclusiones el GACH establece que «en la franja 51-70, se observa una reducción significativa del porcentaje de fallecidos en el grupo de infectados luego de 20 días de la primera dosis (0,8% vs. 4,5% en grupo no vacunado».

En esta franja etaria «las chances de fallecer se reducen aproximadamente 6 veces si la infección se produce luego de los 20 días de la primera dosis, respecto al grupo no vacunado».

Por otro lado, en la franja 71-80, se observa también una reducción significativa del porcentaje de fallecidos en el grupo de infectados luego de 20 días de la primera dosis (2,8% vs. 12,1% en grupo no vacunado). El trabajo señala que «las chances de fallecer para esta franja, se reducen aproximadamente en 5 veces respecto a los no vacunados».

En mayores de 80 años, se observa también una reducción significativa del porcentaje de fallecidos en el grupo de infectados luego de 20 días de la primera dosis (5,8% vs. 32,5% en grupo no vacunado). En esta franja «las chances de fallecer se reducen aproximadamente en más de 7 veces respecto a los no vacunados».

Entre las conclusiones del trabajo se explica que una de ellas es que «las personas mayores de 50 años que se infectaron luego de los primeros 20 días de haber recibido la primera dosis de la vacuna, mostraron unas 4 a 5 veces menos chance de fallecer respecto a las personas que se infectaron sin estar vacunadas».

Otra conclusión relevante de este análisis se basa en indicar que «la vacuna de Pfizer podría estar proporcionando una mayor protección temprana respecto a la de Sinovac, en términos de prevención o reducción de mortalidad entre personas de 31 a 70 años que, habiendo recibido una única dosis, se infectaron luego de 20 días de haberla recibido». / Montevideo Portal