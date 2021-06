María Julia Muñoz criticó al gobierno, acuso al presidente Lacalle Pou que ha hecho «oídos sordos a todos los reclamos».

La exjerarca de las carteras de Salud Pública y Educación se refirió al manejo de la pandemia del por parte del Gobierno. Sostuvo que ella hubiera llevado adelante «una actuación muy diferente».

María Julia Muñoz, fue entrevistada por la emisora radial Azul FM. Durante su parlamento, sostuvo que «no hay duda de que hubiésemos hecho una actuación muy diferente».

Respecto al mal manejo de la pandemia, indicó que no solo es una cuestión del Ministerio de Salud Pública. Expresó que hay una «injerencia» del presidente de la República.

«Creo que en esta pandemia ha quedado muy claro una actuación durante del 2020, donde se crea un grupo científico que demuestra que Uruguay tiene un plantel científico de muy alta calidad».

Continuó esgrimiendo que «frente a las medidas que tenían necesariamente un costo económico el gobierno, particularmente el presidente ha hecho oídos sordos a todos los reclamos».

Vacunas a «ritmo lento»

«La intencionalidad es buena», pero que el «ritmo es lento». «Se debía haber comenzado mucho antes y acelerado mucho más. Se tendría que haber empezado por lo menos tres meses antes».

«Para lo que han hecho otros países en el mundo, solo a vacunas sin bajar la movilidad vamos a seguir tres meses de casos altos y número de muertes».

Sobre el final de sus expresiones, indicó que no se puede «estudiar la epidemiología de la enfermedad porque no es posible hacer un seguimiento por el volumen tan importante de casos que existe. No se conocen cuáles son las actividades donde existe mayor peligro de contagio», dijo María Julia Muñoz. / Fuentes: Azul FM – La República / Foto: Carlos Loría / LARED21