Abarcará a 160.000 pasivos y beneficiarios de asistencia a la vejez del Mides.

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) valoró de forma positiva la partida extra de $ 2.565 que abarcará a 160.000 pasivos y beneficiarios de asistencia a la vejez del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), informó Radio Monte Carlo.

El monto será abonado junto con las pasividades de junio, que se cobran en los primeros días de julio, explicó Daniel Baldassari, secretario general de Onajpu.



Abarcará a las personas que tienen ingresos por debajo de los $ 14.853 e integren núcleos familiares donde el promedio no supere ese tope, agregó.

Por otra parte, Baldasarri dijo que hay preocupación por el ajuste de las pasividades en el mes de julio, por lo que solicitaron una reunión con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la Onajpu expresó su preocupación al entender que no fueron contemplados los reclamos de los jubilados y pensionistas en la conferencia de anoche, encabezada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el titular de Desarrollo Social, Martín Lema.



Baldassari consideró que en los anuncios del gobierno se incurrió en un “error” al contraponer la situación de los jubilados con la de los niños de primera infancia.



“Contraponer a sectores muy vulnerables como lo es el de la infancia no es justo, y deslindamos cualquier responsabilidad. Los abuelos no vamos a estar jamás en contra de nuestros nietos”, expresó. / Fuente: Radio Monte Carlo – Por Alejandro Acle

Leé también: BROU llama a aspirantes con Secundaria completa para cubrir 183 vacantes en todo el país