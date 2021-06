Un hombre fue al cementerio a visitar la tumba de su mamá y se encontró con una gatita cuidándola; la historia se hizo viral.

Era un 7 de junio especial para Darío de Armas. El hombre fue al cementerio de Tigre para visitar la tumba de su mamá, que falleció en esa fecha hace dos años por muerte súbita, y allí se encontró con una sorpresa: una gatita blanca y negra “cuidando” el lugar.

Después de la reacción inicial, un sorprendido Darío decidió sacarle fotos a la gata y subirlas a las redes sociales. La historia se viralizó en cuestión de horas.

“Me encontré con alguien cuidando a mi viejita, debe ser por tantos que ella rescató y cuidó”, escribió el hombre en Twitter. Darío contó posteriormente que él dejó unas flores y se fue a buscar agua, y cuando volvió la gatita estaba recostada sobre las flores.

El joven se mudó de casa para cuidar a su papá que tiene Alzheimer. Allí convive con tres gatos y tres perros, y en su hogar dejó a otros nueve animales, todos rescatados de las calles.

“Mucha gente no debe creer en estas cosas, pero yo creo que son señales. Todavía estoy muy sensibilizado por la muerte de mi mamá pero esto no fue una casualidad. En la entrada al cementerio hay muchos gatos, pero son reacios, no dejan que nadie se acerque. Y estoy seguro que ninguno de ellos me siguió”, explicó Darío. El hombre intentó llevarse a la gatita para su casa, pero ésta decidió quedarse firme donde estaba: sobre las flores en la tumba de Aurora, la madre de Darío.

La historia de la gatita que se hizo viral por cuidar una tumba: “Debe ser por tantos animales que rescató mi mamá” (Fuente: Twitter/dearmas_d)



El historial de Aurora y los gatos

Aurora era una apasionada de los animales. Una vez, rescató a tres gatitos que había abandonado una vecina suya tras mudarse, y tenía como objetivo que pudieran formar una familia. Poco le importaba que la pudieran bautizar como “la loca de los gatos”.

De hecho, cuando Aurora murió, los gatitos fueron reubicados. Uno desafortunadamente falleció, pero los otros están en lo de una vecina que sigue el legado de Aurora y en la casa de la cuñada de Darío.

