El presidente Lacalle Pou respondió este viernes a quienes critican al gobierno por la cantidad de casos de Covid-19, y en particular a quienes hablan de «muertes evitables«.

«Yo hablaría de casos evitables, y hasta ahí llego a dar la discusión», dijo Lacalle Pou ante la pregunta de Subrayado en la rueda de prensa realizada en Bella Unión, tras inaugurar la zafra de cosecha de caña de azúcar.

«El presidente no debe ingresar en ese nivel de debate», dijo Lacalle Pou, y ante una segunda pregunta sobre el tema, agregó: «No me tiren la lengua porque para hablar tengo, pero no es mi rol, soy el presidente de todos los uruguayos, aún de aquellos que se dedican a caranchear, como se dice en campaña». / Fuente: Subrayado / Foto: Presidencia