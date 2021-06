Se votaron las autoridades de la comisión, que volverá a sesionar el 5 de julio.

Este lunes sesionó por primera vez la comisión investigadora sobre la actuación del profesor y sindicalista Marcel Slamovitz, exvicepresidente de FENAPES. El diputado nacionalista Alfonso Lereté, electo presidente de la comisión, explicó que en esta primera sesión se “resolvió presidencia, vicepresidencia, y un régimen de trabajo que va a estar incluyendo, entre otras cosas, trabajar todos los lunes a partir de las 14:30, y convocar por vez primera a la actual directora de Secundaria, Jennifer Cherro”, informó Radio Universal.

La próxima sesión, con la citación de Cherro, se realizará el lunes 5 de julio. Esto se debe a que esta comisión investigadora funciona como una comisión permanente, hasta el 18 de cada mes. “Ya por lo menos tengo de 10 a 15 nombres que me han acercado diputados, algunos que los propuse en función de ocupar la presidencia”, indicó Lereté.

El diputado detalló que un integrante de la comisión “va a estar solicitando si efectivamente esto se utilizó en el resto de los liceos de todo el Uruguay”, consultado sobre si la comisión se realizaba solamente por el caso de Slamovitz.

Radio Universal informó también que la diputada frenteamplista Lilián Galán, integrante opositora de la comisión investigadora, criticó que esta “es una cortina de humo”, para distraer al Parlamento: “Hoy hay situaciones muy graves en la educación, situaciones muy graves de faltantes de horas, en un tema muy grave como es la pandemia hoy en el Uruguay, con la cantidad de compatriotas muertos que tenemos”, explayó.

“Sabemos que hoy el consejo de Secundaria tiene un faltante de horas de 5.500 horas, tanto de docencia directa como de docencia indirecta, y eso nos parece mucho más grave y es lo que realmente le importa a los padres hoy: que sus hijos no tengan profesor, que sus hijos, en medio de esta falta de presencialidad por la pandemia no tengan el asesoramiento de adscriptos, o no estén conformadas las direcciones, solamente por suplentes. Ese es un tema que nos parece muy grave, y un tema que hace a la realidad de hoy”, agregó la diputada opositora.

Galán indicó que el Frente Amplio no estuvo de acuerdo con la creación de esta comisión, aunque forma parte, porque “es un tema totalmente administrativo”, que ya tiene una investigación administrativa en el Consejo de Secundaria.

Además, soslayó que la investigación es solo por un profesor, Slamovitz, porque no se presentó documentación sobre otros implicados. Consultada sobre la lista de profesores que habían utilizado las mismas actas apócrifas que Slamovitz, que el diputado colorado Felipe Schipani alegó que existía, Galán dijo que “nosotros en cámara le pedimos por favor que nos presentara esa larga lista de nombres que él decía que tenía, y nunca nos presentaron esa lista, esa lista no la conocemos”.

La diputada criticó que las actas “son borradores”, y “son actas no firmadas”, por lo que “esos documentos tenemos que ver si los tomamos o no, porque no nos parecen válidos documentos sin firma”. / Fuente: Radio Universal – Por Joaquín Pisa