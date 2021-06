Dijo que el proyecto “no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad, no tenía futuro”.

Sobre la extensión de la concesión de Katoen Natie, dijo: “una de las peores cosas que se están gestando en estos tiempos que corren”.

“La regasificadora fue un error, un error grande, importante. (…) Ni siquiera se supo ver las consecuencias que tenía un cambio estructural que el propio Frente Amplio había llevado a la práctica”, dijo Danilo Astori haciendo referencia al cambio de la matriz energética, en una entrevista en el programa Buscadores.

Opinó que el FA no pudo parar un proyecto que no era óptimo en el futuro: “ni siquiera supimos parar a tiempo un proyecto que desde el principio no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad, no tenía futuro, porque ya estaba transformada profundamente la matriz energética del país, a favor de la energía eléctrica y no del gas natural”.

Esa modificación transformó a Uruguay en exportador de energía y a Argentina en cliente, según dijo. “Hicimos una regasificadora para venderle gas a Argentina que no tenía ningún sentido”, apuntó.

El exministro de Economía y actual senador manifestó en otros temas que la extensión de la concesión de Katoen Natie en el Puerto de Montevideo genera un monopolio y es “absolutamente negativo, una de las peores cosas que se están gestando en estos tiempos que corren”.

Dijo que además, traerá consigo un aumento en las tarifas en el rubro de actividades portuarias. Y aclaró: “los monopolios se crean por ley”. / Fuentes: TNU – Radio Uruguay