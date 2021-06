El objetivo del proyecto de ley es que el partido político del imputado sea «solidariamente responsable» de la pena.

El senador nacionalista Juan Sartori, presentará un proyecto de ley que plantea que las personas que en cargos políticos electos o de confianza incurran en actos de corrupción, el pago de la multa que les imponga la justicia se extienda a sus partidos políticos, informó Montevideo Portal.

La norma planteada se aplicaría en los casos en los que el imputado no pueda hacerle frente a la multa, ante lo cual se haría cargo el partido político al que pertenece, de forma que este sea «solidariamente responsable» de la obligación de pago. En el cuerpo del proyecto se estipula que, si el partido no abonase el monto, no podrá percibir fuente de financiación por parte del Estado en la siguiente elección.

El objetivo de Sartori es que la medida funcione como un «desestimulante» de este tipo de conductas delictivas.

«Lo que se busca es dar una clara señal de implicancia del partido político en la situación, pero sin violentar otros preceptos legales o constitucionales, respetando el Principio de Seguridad Jurídica«, aclara el senador en el proyecto.

Se apunta a que la norma en cuestión se adhiera a la Ley de Partidos Políticos (Ley 18.485), en lo referente a la financiación de las agrupaciones. «Como medida especial para que no sea una norma decorativa, se establecerá que su cumplimiento sea una prerrogativa para acceder al financiamiento de los Partidos Políticos según la ley 18.485», reza el proyecto.

El planteo del legislador nacionalista fue trasladado a los senadores de su partido y se espera la valoración de la bancada para ingresarla al Senado. / Fuente: Montevideo Portal