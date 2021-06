El cardenal asistió al cortejo del ex ministro Jorge Larrañaga.

El Ministerio de Salud Pública resolvió multar al cardenal Daniel Sturla, por el incumplimiento de la cuarentena, al asistir al cortejo del ex ministro Jorge Larrañaga.

Según lo determinado por las autoridades, se efectivizó una multa de 30 UR, por incumplimiento al artículo 8 del Decreto No. 93/020, lo que equivale a $40.405.



La Iglesia Católica de Montevideo aclaró que el cardenal Sturla no va a recurrir, es decir, no se presentarán descargos y pagará la multa. / Fuente: Radio MonteCarlo – Por Nicolás Chamorro

