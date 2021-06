Criticó transacciones en efectivo hasta U$S 100 mil.

El senador Mario Bergara (FA) calificó de «marcha atrás brutal» algunas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en materia financiera.

Bergara, junto con la senadora Silvia Nane y el diputado Nicolás Mesa, brindaron este domingo en la sede del FA Sna José una conferencia de prensa, en el marco de una nueva jornada de reelección de firmas que permitan habilitar un referéndum contra 135 artículos de la LUC.

«Hay una marcha atrás en materia de inclusión financiera y prevención de lavado de dinero, porque se relajan algunos controles», subrayó.

En este marco, consideró que «una marcha atrás brutal» es la posibilidad de que, según la norma, se puedan hacer transacciones en efectivo de hasta 100 mil dólares. «¿Para quién se está legislando? ¿Qué uruguayo tiene 100 mil dólares abajo del colchón esperando para ejercer su libertad financiera para comprar un auto de alta gama en billetes de veinte? Esa es una marcha atrás brutal», sentenció.

Como contrapartida, recordó que como consecuencia de las políticas de inclusión financiera promovida por los gobiernos del Frente Amplio «hoy en día el 60% de la población utiliza medios electrónicos» para efectuar pagos.

SEGURIDAD. Bergara dijo que la LUC también significa una «reversión» en asuntos vinculados a la seguridad, «por ejemplo con el tema de la legítima defensa cuando está en juego la propiedad. Eso es algo que nos parece excesivo. Estamos de acuerdo en la legítima defensa cuando está en peligro la vida pero no de esta otra forma», dijo.

«También con el aumento indiscriminado de penas para el caso de los menores. Y no porque pensemos que no se debe aumentar las penas. Esa caricatura de que el FA no es afín al aumento de penas no es real. Durante los gobiernos del FA aumentamos las penas para el delito de copamiento, e incluso en la LUC el FA apoyó el aumento de penas para delitos de abuso sexual, violación, y delitos de ‘cuello blanco’ relacionados con el lavado de dinero y narcotráfico. Pero en la LUC hay también un aumento a rajatabla vinculado a los adolescentes, eliminando algún mecanismo alternativo a la prisión, que nos parece negativo», afirmó.

Bergara y Nane estuvieron en horas de la mañana de este domingo en la ciudad de Libertad, y en la tarde preveían recoger firmas en el Parque Rodó de la ciudad de San José de Mayo.