Con las gremiales, el MGAP y la Junta.

La Intendencia prepara la conformación de una Mesa de Forestación, con el objetivo de analizar eventuales ajustes de las políticas locales en la materia.

La titular del Ejecutivo, Ana Bentaberri, dijo que inicialmente no hay objetivos establecidos, y que la idea es recoger opiniones sobre lo que ha sucedido hasta el momento -a la luz de la normativa vigente- y, en ese sentido, determinar «si tenemos que modificar algo, si hay que fortalecer alguna redacción o dar a conocer más esa normativa».

Durante el período anterior, uno de los aspectos que generó mayores controversias fue el de la autorización de proyectos por la vía de la excepción, es decir, permitiendo la forestación de áreas superiores al 8% de los padrones afectados, que es a lo que habilita el decreto vigente, abarcando incuso suelos que no son de prioridad forestal.

De hecho, el vicepresidente de la Asociación Rural de San José, Dr. Carlos Olagüe, había manifestado su discrepancia con ello, asegurando que fueron demasiadas.

«Yo no tengo elementos para decir si eso fue así o no, no lo sé definir. Ese tipo de afirmaciones a veces son personales, o porque quien las dice tiene más datos de los que yo dispongo. Si se otorgaron, quiero creer que fue porque era válido hacerlo y me quedo con eso. No creo que se haya hecho algo fuera de lugar«, comentó la intendenta.

Bentaberri dijo que la idea es que de la Mesa sean parte representantes de las gremiales, técnicos del Ministerio de Ganadería, la Intendencia y la Junta Departamental, a la que este lunes ingresará un oficio solicitando la designación de sus delegados.

«Sabemos que hay normativa pero también que es un tema delicado. Por eso consideramos propicio crear este ámbito técnico y no técnico para discutir la situación y profundizar sobre la situación, en un tema que nos involucra a todos porque tiene que ver con el desarrollo del departamento», subrayó.