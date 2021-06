El chef dijo que el FA “no hizo nada cuando chocó a aquel de la moto y lo reventó contra la pared”.

La exministra de Educación y Cultura y de Salud Pública María Julia Muñoz denunciará al chef y comunicador Sergio Puglia por «injurias», luego de que este asegurara en el programa Polémica en el Bar que el Frente Amplio «no hizo nada cuando chocó a aquel de la moto y lo reventó contra la pared», informó Montevideo Portal.

Puglia hacía referencia al choque que tuvo con Oscar Vidal. El hombre, de 41 años, había sido internado en el Hospital de Clínicas debido a las lesiones y posteriormente murió como consecuencia de un tumor en el estómago.

«Daisy Tourné salió todavía a limpiar todo. Dejémonos de pavadas», grito Puglia, mientras debatían sobre la responsabilidad del ministro de Turismo, Germán Cardoso, tras la imputación del coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado.

«Denunciaré por injuria al Sr. Puglia. Cuando tuve un accidente de tránsito me hicieron alcoholemia como a cualquier ciudadano y fue negativa. Concurrí espontáneamente al juzgado y el motociclista tenía un carro atrás sin luces al cual no vi. Nadie tapó nada. Cualquier persona sin escrúpulos como el Sr. Puglia no puede estar mintiendo impunemente», escribió Muñoz en su cuenta de Twitter.

En diálogo con Montevideo Portal Muñoz se mostró sorprendida por los dichos del comunicador y lo calificó como «un sinvergüenza». Aseguró que no mira el programa, pero que le contaron lo que había dicho el chef. «(Lo que dijo Puglia) es absolutamente falso, tengo todo. El expediente, la ida al juzgado, se puede consultar todo», aseguró la exministra.

«Nunca tuve la espirometría positiva porque en realidad salía de la playa y había pasado toda la tarde tomando mate. Iba hacia una reunión e iba una moto que llevaba un carro sin señalizar. No vi el carro y cuando lo toqué cayó el motociclista y como se golpeó en la cabeza estuvo internado seis meses y falleció«, contó a Montevideo Portal.

«Fui al juzgado, hice todos los trámites como un ciudadano común y corriente. Me hicieron espirometría como todo el mundo que tiene un accidente. Daisy Tourné estaba en el mismo balneario que yo, por lo tanto, fue hasta la carretera porque yo salía de San Lucía del Este cuando fue el accidente. O sea, que la verdad es un sinvergüenza«, agregó.

Consultada sobre qué acciones tomará, Muñoz contó que le hará un juicio. Aún no se contactó con sus abogados, pero, según dijo, lo hará en las próximas horas. «Estoy en eso. Los voy a llamar. Seguro», indicó.

«Él se le ha dado por decir cualquier disparate, pero lo que no puede es ser todo el mundo impune frente a cualquier cosa«, concluyó. / Fuente: Montevideo Portal