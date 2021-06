“El Frente Amplio está mucho mejor parado ahora que en su momento”, afirmó.

Tras su salida de la secretaría política del Frente Amplio hace más de dos meses, el exsenador Rafael Michelini afirmó en entrevista con Punto de Encuentro de Radio Universal que ganó en “calidad de vida” al dejar el cargo y lo hizo por falta de “sintonía con el presidente del Frente Amplio”, Javier Miranda. “Yo gané calidad de vida. Volví a caminar, volví a escribir”, contó.

De todas formas, “seguí al máximo, al 100% de energía, en buscar firmas, en salir a los medios de comunicación a explicar los artículos. La salida está directamente referida o no a si hay sintonía con el presidente del Frente Amplio. No la hubo. Era obvio que eso iba a ocurrir porque yo no presenté la renuncia”, desarrolló.

Recordó que le ofrecieron el cargo en mayo del 2020 y dudó en aceptarlo porque aún estaba de luto por la muerte de su hermano. “Me pidieron una mano, la di y el Frente Amplio está mucho mejor parado ahora que en su momento”, afirmó.

Además, aseguró que recomendó no pedir la suspensión del conteo del plazo para reunir las firmas. “Dije ‘vamos a salir a los barrios’, dijeron ‘no, vamos a salir a pedir la suspensión porque estamos en el peor momento’, ‘la suspensión no nos la van a dar y vamos a perder 10 días’, dije. La suspensión no nos la dieron y perdimos 10 días dando vueltas con la suspensión”, expuso.

También explicó su frase sobre las aglomeraciones, esta trajo polémica y le valió su cargo en el momento. Había dicho a Caras y Caretas que si no se extendía el plazo para reunir las firmas iban a ir a los barrios y aglomerarse. “Yo había hablado con el presidente Miranda contando la conversación con el Partido Colorado, vamos a ir a los barrios, nos vamos a aglomerar, entonces vamos a advertir… (…) Mi preocupación, lo saben todos, era evitar una situación con la policía. Como siempre lo dije el año pasado, porque piensan que el Uruguay está fuera del mundo y la gente piensa que las cosas acá no iban a pasar”, expresó. / Fuente: Radio Universal – Por Paula Ojeda

