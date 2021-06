Deben llegar a 675.000 antes del 9 de julio.

A menos de un mes para la fecha límite, la Comisión Nacional Pro Referéndum informó este martes que hasta ahora lleva recolectadas 572.551 firmas para llevar a consulta popular 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) votada en 2020. La última cifra que había anunciado la comisión era de 445.526.

En total, la Comisión Nacional Pro Referéndum requiere llegar al 25 % de adhesiones del padrón electoral, unas 675.000 firmas, antes del 9 de julio.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, aseguró en la conferencia que, como en cualquier lucha popular, «se requiere de miles» y que «nunca jamás» hubieran llegado a esta cifra si miles de compañeros no hubieran salido a recoger firmas.

«Si ha sido conmovedor es que hemos llegado a este lugar. Hoy, dentro de la comisión con las papeletas ya contadas y muchas por venir, llegamos a 572.551. Naturalmente que este número es imponente. Pensar que casi 600.000 uruguayos pusieron su huella habla que el pueblo está comprometido», aseguró el presidente de la central sindical.

Aclaró que con este número todavía «no es suficiente» y que al día de hoy «no llegan con las firmas», sin embargo, aseguró que aún restan 17 días para juntar unas 130.000 firmas.

«Somos conscientes que hay una cantidad que ya están en camino y que van a engrosar estos números. Si logramos que 20 mil salgan a juntar 5 mil firmas el 8 de julio vamos a entregar las firmas», aseguró

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, aseguró que los militantes de la comisión «han hecho un campañón». «Con pandemia, con negativas a extender plazos de forma que impiden el desarrollo de la democracia, cada militante ha jugado un partido bárbaro», sostuvo.

Finalmente, llamó a aquellos que todavía no firmaron a hacerlo en los próximos días. «Aquellos que todavía no firmaron ¿qué esperas? Vení, sumate. Hay que animarse al desafío que significa presentar las firmas, sabemos que la tarea no es fácil. Para que el pueblo se exprese, para que haya ejercicio de la democracia directa», afirmó. / Montevideo Portal