Autor dijo que hablaría «con Falero» y se descubrió.

El concesionario de Del Teatro Café, Ignacio Molina, denunció haber sido víctima de un intento de extorsión por parte de un desconocido que, haciéndose pasar por inspector de Bromatología de la Intendencia, le exigía el pago de una suma para dejar sin efecto una denuncia por incumplimiento del protocolo sanitario.

Al relatar al hecho a San José Ahora, Molina dijo que quien lo llamó le expresó que se trataba de una denuncia «muy grave» -por no uso de tapabocas al atender las mesas- y que por la misma debía abonar 120 Unidades Reajustables. Le dijo además que había fotos.

El concesionario se mostró sorprendido por el tenor de la presunta denuncia ya que «acá usamos todo, tapabocas, guantes, incluso atendemos a la gente de guantes. Cumplimos con todo», aseguró.

La maniobra, sin embargo, quedó al descubierto enseguida, ya que tras señalarle que una denuncia de esas características no podría tener asidero, quien llamó le dijo que hablaría «con Falero, a ver qué se podía hacer. Ahí se me prendieron todas las luces», dijo Molina al advertir que el sujeto desconocía que ya no es el intendente.

Minutos después el desconocido volvió a comunicarse diciendo que «estaba todo arreglado», que «un compañero» procedería a retirarle la multa pero que por ello debería igualmente abonar 8 mil pesos: «4 mil por mandarme el expediente, y otros 4 mil después, cuando quedara eliminado. Le dije que lo iba a pensar, e inmediatamente me cortó», relató Molina.

Durante la charla, Molina intentó dialogar personalmente con el falso funcionario, pero este le contestó que era imposible porque «lo expondría».

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Rato después del episodio, el empresario se comunicó con autoridades de la Intendencia para ponerlas al tanto de lo ocurrido: «me dijeron que era un disparate, que no había nada», comentó. En la presente jornada, además, radicará la correspondiente denuncia policial.

Molina alertó al resto de los comerciantes del departamento sobre este tipo de hechos para que estén alertas. «Puede haber alguien a quien agarren medio distraído y caiga», advirtió.