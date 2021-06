Este viernes desde el mediodía habrá paro general de 24 horas del transporte interdepartamental.

“Estabilidad laboral; rotación de seguro de paro; acoso laboral; recuperación salarial (pérdida de un 15%); resistencia a la eliminación del guarda y en defensa de los ámbitos de negociación colectiva” son los reclamos de la coordinadora que nuclea a los trabajadores del transporte interdepartamental, departamental interurbano, urbano del interior internacional y turismo.

“Hace un año que nos vienen sacando plata del bolsillo y persiguiéndonos y nosotros venimos pidiendo una mano al gobierno”, señaló el dirigente de la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), Juan Arellano, en el programa Justos y Pecadores de Radio Uruguay.

“El paro del viernes es casual no es por las vacaciones, las disculpas al usuario, no es contra ellos, pero muchos de los reclamos son para beneficio también del usuario, no es para hacer daño, además sabemos que la gente va a viajar igual”, apuntó Arellano.

“Tenemos varios problemas que venimos intentando manejar desde hace tiempo, pero no tenemos respuesta y se nos persigue, acosa y sanciona trabajadores por intermedio de cámaras”, explicó el dirigente sindical.

“El paro está definido. No estamos cerrados al diálogo, estamos de acuerdo en que hay una pandemia y venimos cumpliendo los protocolos, pero desde hace una año la estamos remando”, agregó.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobus (Anetra) comunicó que “el viernes y sábado habrá frecuencias a todo el país en los turnos habituales”.

“Solicitamos a los pasajeros gestionar con tiempo sus pasajes pero reiteramos que habrá servicios en todas las empresas y hacia todos los destinos”, agregan. / Fuentes: Programa Justos y Pecadores – Radio Uruguay