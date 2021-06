El cónsul dijo que esperan «que haya un final feliz”.

Tres uruguayos están «desaparecidos» tras el derrumbe de un edificio en Miami. El cónsul general de Uruguay en Miami, Eduardo Bouzout, informó a la prensa que se trata de una mujer y un matrimonio, publicó Montevideo Portal.

«Es un trágico accidente que ocurrió a las 2 de la mañana, es un edificio del año 81, de más o menos 50 metros de altura y de 130 departamentos, de los que colapsaron 55 departamentos, que son los que dan para la playa», dijo Bouzout.

«Se sabe que es una zona de mucho turismo. Por lo contactos que hemos tenido con cónsules de otras nacionalidades, principalmente latinoamericanos, sabemos que hay argentinos involucrados y paraguayos también. Uruguayos hasta el momento tenemos tres compatriotas: una persona del sexo femenino y un matrimonio. Estamos en contacto con las autoridades del condado de Miami-Dade, de la alcaldesa Levine Cava, y también con los familiares de estas tres personas que hasta el momento están desaparecidas. Los familiares están muy preocupados como es lógico, porque no se han podido contactar con ellos desde el conocimiento del trágico derrumbe que ha sucedido. El consulado se ha puesto a disposición de las distintas familias, y estamos a la espera de que haya un final feliz, que hayan sido evacuados, o hayan tenido un accidente y estén siendo atendidos y que por distintas causas no se hayan podido contactar con la familia. La esperanza es esa, que no haya que lamentar un trágico fallecimiento de algunos de los tres uruguayos de los que hasta el momento se tiene conocimiento, y pronto tengamos noticias», aseguró el cónsul.

El diplomático planteó que «oficialmente es un trabajo que llevará horas» e informó que «hay más de 80 unidades trabajando en el lugar del hecho, desde el momento que pasó, a las 2 de la madrugada».

«El consulado está a disposición de los compatriotas», destacó Bouzout.

El cónsul explicó además «se ha hecho un llamado a uruguayos de que sepan de algún familiar o amigo que vivía en ese edificio, para que se contacte con el consulado, y ponernos a disposición y hacer las averiguaciones del caso con los organismos oficiales». / Fuente: Montevideo Portal