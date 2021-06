OnlyFans se creó en el 2016 pero tuvo su auge en la pandemia ya que ha captado la atención de muchos adultos por su contenido exclusivo.

Seguramente escuchaste hablar de Only Fans, pero todavía te quedan algunas dudas sobre qué es y cómo funciona. Se trata de una red social solo para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías.

A diferencia de las redes sociales convencionales, esta plataforma no solo no censura estos contenidos, sino que son su principal reclamo. Sin embargo, no todo lo que se publica en Only Fans es erótico o pornográfico.

También hay cuentas de chefs de renombre, artistas o estrellas del fitness que tienen un perfil y comparten fotos y vídeos con sus seguidores. La plataforma se llama “Solo fanáticos” ya que para acceder acceder a los contenidos los usuarios tienen que convertirse en fans de la persona que los publica.

Para eso, tienen que suscribirse al perfil y abonar una cuota mensual. El importe es fijado por el creador dentro de unos márgenes mínimos y máximos que establece la plataforma.

Por otro lado, cabe destacar que la plataforma nació con otro propósito. La misma iba a ser un punto de encuentro entre los artistas y sus seguidores. De tal manera que la idea principal era ofrecer un lugar en el que los artistas proporcionarán a sus fans contenidos exclusivos.

Pero el planteamiento inicial dio un cambio de rumbo en 2018. Leonid Radvinsky, propietario del sitio web de sexo en vivo MyFreeCams, compró el 75% de Only Fans y pasó a ser el director de la plataforma, dándole la identidad que tiene a día de hoy.

En mayo de 2020, Tim Stokely, fundador y CEO de la plataforma, aseguraba que la red social para adultos tenía más de 30 millones de usuarios registrados. Las suscripciones crecieron de manera increíble durante la pandemia. En el mes de abril se incrementaron más del 50%, y el número de creadores también subió hasta alcanzar en aquel momento los 450.000.

