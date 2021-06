Rafael Martínez Crossa: «estamos atentos»

En el marco del Día del Orgullo LGTBIQ+, el referente de esa comunidad en San José, Rafael Martínez Crossa, aseguró que los colectivos que nuclean a ese sector de la población están «fuertes y atentos a cómo se le da cumplimiento a las leyes» que apuntan a asegurar sus derechos.

«La legislación en derechos es un paso muy importante para educar a una sociedad. Pero igual de importante es lo que hacen quienes gobiernan», afirmó.

En ese sentido destacó el hecho de que, por ejemplo, para los sorteos del Programa Oportunidad Laboral -jornales solidarios- «se haya logrado que se respeten las cuotas para las personas trans», así como también para las afro y discapacitadas «a pesar de algunos dichos lamentables como los del intendente de Soriano».

No obstante ello, Martínez Crossa aseguró que «la discriminación continúa» y que es algo sobre lo que hay que seguir trabajando para solucionar.

«Se ve por ejemplo, en los salones de clase, cuando los centros educativos no saben como atender a niñas y niños que no se identifican con el género asignado. Seguimos teniendo muchos problemas para comprender y asumir que hay identidades no binarias, es decir, que no se identifican con lo masculino o lo femenino» reflexionó.

Del mismo modo, expresó su preocupación por los casos de violencia generados por la discriminación y las dificultades que existen a nivel judicial.

«Las víctimas muchas veces optan por no denunciar porque les da vergüenza. También las formas de probar la discriminación es muy difícil, y tampoco es fácil encontrar jueces y fiscales que la tipifiquen«, lamentó.