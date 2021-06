Destacó que la cantidad de casos activos «ha bajado notoriamente» en los últimos días.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, defendió este martes la decisión del Poder Ejecutivo para que retornen desde el 5 de julio los espectáculos públicos, informó Telemundo.

«No estamos diciendo aire libre y carne gorda», dijo el jerarca haciendo alusión a una frase vinculada a los alzamientos del caudillo blanco Aparicio Saravia de fines del siglo XIX y principios del XX. Consultado ante las críticas del Frente Amplio por lo que entienden un incremento de la movilidad, el secretario de Estado afirmó en referencia a la interpelación que protagonizará: «No voy a responder a eso porque tengo la ocasión de hacerlo el día martes 6 de julio».

De todas maneras, Salinas dijo durante una conferencia de prensa que brindó hoy en el Palacio Legislativo que la resolución -fechada el 25 de junio y que también permite el retorno de las fiestas- que habilita la vuelta de los espectáculos públicos marca que esto será gradual. Comentó, asimismo, que «esto se va a hacer de forma estricta y protocolizad, sin pistas de baile, con trazabilidad».

El titular de Salud Pública dijo que desde diciembre de 2020 y hasta el 23 de marzo -cuando el gobierno decidió interrumpir varias actividades debido al alza de contagios de Covid-19- «no ha habido ningún brote importante en todo lo que fue actividad organizada». La mayoría de los brotes, agregó, son intrafamiliares.

Para Salinas se trata de una actividad «estigmatizada» que cuando se siguen los protocolos vigentes es «de bajo riesgo».

El jerarca aseguró que habrá «prudencia» en el retorno de las fiestas y espectáculos públicos, y que se seguirá de manera atenta cómo continúa la situación epidemiológica en Uruguay. Destacó, en esta línea, que la cantidad de casos activos «ha bajado notoriamente» en los últimos días, y añadió: «Las muertes también están en un descenso, aunque lamentablemente tenemos que padecer este resultado como consecuencia de las grandes cantidades de contagios que hubo».

Por otro lado, también indicó que «Europa no tuvo la P1, no tuvo de vecino a la P1.creo que es un tema que no es menor. Cuando entremos a considerar, consideremos todo». / Fuente: Telemundo