Rendición de Cuentas ingresó a Asamblea General del Poder Legislativo.

La Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal ingresó ayer al Palacio Legislativo, donde se derivará a la Cámara de Representantes para su primer estudio. Contiene artículos para la regularización de los asentamientos, atención a la primera infancia y componentes de recuperación salarial para funcionarios públicos, informó La República.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, acompañada del director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, presentó el proyecto de rendición de cuentas de 2020, acotando que se encuentra teñido de las circunstancias vinculadas a la pandemia.

En la Antesala del Senado, Sala Zelmar Michelini, Arbeleche recalcó que hubo gastos para atender diferentes urgencias como la creación del Fondo Covid, señalando que se entregaron dos cajas a la vicepresidenta Beatriz Argimón, encerrando los expedientes sobre la ejecución de políticas, «políticas que tuvieron su foco en lo social, consecuencia de la pandemia, en el empleo y en acompañar a los trabajadores».

«Recordarán que tuvimos diferentes modalidades de desempleo parcial que se sumaban a las que ya existían. Tuvimos políticas de incentivos y apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de exoneraciones tributarias, a los aportes a la seguridad social, de facilidades de crédito».

La secretaria de estado destacó que además se hicieron políticas para impulsar la inversión, lo que no obstó para que se atendieran temas estructurales. En cuanto a los números, Arbeleche expresó que «es muy importante considerar que a pesar del contexto de pandemia que tuvimos el año pasado, se lograron ahorros en gastos no relacionados con el Covid-19, esos ahorros fue lo que nos permitieron dar respuesta a la pandemia».

La titular de Hacienda sostuvo que los ahorros fueron destinados a atender a los más vulnerables en situación de pandemia. Asimismo, acotó que todo lo hecho fue realizado en «un contexto de no aumento de impuestos, compromiso que asumimos y reiteramos cuando presentamos el presupuesto el año pasado». «Se lograron todos los objetivos fiscales que se trazaron. Hacía mucho tiempo que no se daba esa situación».

Para Arbeleche, es de destacar que la Rendición de Cuentas es la oportunidad para plantear cambios hacia adelante, políticas sociales que se suman a los anuncios para el Fondo Coronavirus 2021.

«Lo nuevo que incluimos hoy, que vino para quedarse porque es una política estructural, son dos programas que tienen que ver con políticas sociales y que atienden las mayores vulnerabilidades que tenemos como sociedad»: los niños de 0 a 3 años están «atendidos de forma especial» en la rendición de cuentas, destinando U$S 50.000 por año al programa, repartido entres asistencia monetaria y centros educativos, siendo la otra gran innovación la regularización de asentamientos.

«Esto presentamos hoy. Por un Lado un programa de primera infancia. Que tiene que ver con transferencias monetarias, pero también con un Estado presente que acompaña a la embarazada y al padre que acompaña los primeros años de existencia de su hijo». «Tiene que ver con una asistencia, una atención especial a los niños que también vamos a reforzar e intentar que vayan a los centros educativos, sea ANEP o los Centros CAIF, para que esos niños reciban educación y reciban contención».

Si bien lo vinculó con la atención a la primera infancia, Arbeleche señaló que la regularización y relocalización de asentamientos irregulares es un programa en sí mismo. «Hace años que el presidente de la República viene con esa preocupación. La ministra (Irene) Moreira ha insistido en que todavía hoy tenemos 650 asentamientos y eso es un problema que no puede demorarse su solución».

Adelantó que los artículos dotan de recursos al programa para asentamientos irregulares, el cual será diseñado por el Ministerio de Vivienda. En cuanto a la financiación del programa de regularización de asentamientos, la ministra señaló que se trata de un fideicomiso que recibirá rubros que iban a ser destinados a la compra de tierra para el Instituto de Colonización, recaudados por impuestos y estimados en U$S 12.000.000.

Consultada por críticas de Fucvam al fideicomiso, en el sentido que se desviste a un santo para mal vestir a otro, Arbeleche las rechazó de plano: «La pregunta que me hago es si podemos no estar de acuerdo que estos ingresos queden sin utilizarse o vayan a comprar más campo en lugar de darle una vivienda a las personas que hoy no la tienen».

En cuanto a planteos de socios de la coalición en materia de impuestos, la ministra enfatizó que no están contemplados en la rendición. En cuanto a la recuperación salarial, la secretaria de Estado subrayó que en cumplimiento con el artículo 4 del Presupuesto, la rendición incluye componentes de recuperación salarial para los funcionarios públicos a partir de 2022. «Se está teniendo diálogo con los sindicatos de los funcionarios». / Fuente: La República