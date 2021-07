Durante muchos años fue considerado un tabú y se lo dejó de lado. Un médico proctólogo nos da consejos para animarse a explorar.

“El sexo anal tiene que ser una práctica placentera, no debe doler y puede llevar tiempo entrenarlo”, explicó Lucas Quelin que es doctor especialista en proctología y concientizador a través de sus redes sociales,

– Lucas, sos proctólogo y hoy vamos a hablar de sexo anal así que lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué recomendarías visitar a un proctólogo para hablar de estos temas?

Por un lado, siempre es importante tener un enfoque diverso, amplio y poder incluir al ano también como un protagonista en la sexualidad y no solo como el final del proceso digestivo. La proctología es una de las primeras especialidades quirúrgicas.

– Muchas personas no se animan a practicarlo por creer que es una práctica sucia y tabú, ¿qué podés decirles?

Saquémosle la presión que tiene el ano, la carga negativa que tiene la materia fecal. Pensar en sexo anal puede ser tabú. Por muchos años, se lo tomó como tabú y se lo dejó de lado. El ano forma parte de nuestro cuerpo y a través de él podemos llegar a un punto de placer inexplicable. Por eso mismo, tenemos que sacar ese peso negativo y adentrarnos al placer que genera.

El preservativo y la lubricación son fundamentales para esta práctica sexual (Imagen Adobe Stock)



– En tus redes, hiciste un posteo muy interesante. Te pido que nos cuentes un poco más porque me pareció como un ABC espectacular.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Yo siempre digo que hay que interpretar que hay distintas señales, como un semáforo que tiene luces verde, amarilla y roja. Como primer punto, cuando hablamos de luz verde en sexo anal específicamente, los tres primeros puestos se los llevan el preservativo, luego la lubricación con productos acuosos y una dilatación progresiva del esfínter anal.

Los amarillos son cuando se pone un poco más picante. Amarillo puede ser el uso de juguetes sexuales sin la adecuada protección o no utilizar juguetes adecuados para la salud anal.

Por último, tenemos los rojos que pueden ser todos charlables y discutibles, pero lo que no vamos a avalar como recomendación médica es no utilizar preservativo, no conocer a mis parejas sexuales, no tener un diálogo o que no haya comunicación en lo que vamos a experimentar. Además, no es recomendable tener sexo anal sin lubricación, elegir la saliva como lubricante porque sabemos que se reabsorbe a los minutos y que puede generar lastimaduras, fisuras o desgarros. Eso no es para nada conveniente.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

TN