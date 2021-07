El titular del PCU visita San José este sábado.

En el marco de una conferencia de prensa que brindó esta mañana en la peatonal Asamblea, el secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo, dijo que al gobierno «no le dan las agallas» para salir a defender la Ley de Urgente Consideración.

Castillo participa este sábado de una jornada de recolección de firmas organizada por la Comisión Departamental Pro Referéndum, que abarca San José de Mayo y Ciudad del Plata.

«Los que estamos saliendo a recolectar firmas, queremos que alguien se haga cargo, como decían en la campaña. Que salgan a defender la ley y digan cuales son los contenidos, porque nosotros lo que analizamos es que tiene una cantidad de cosas que perjudican a los jubilados, los pensionistas, los trabajadores, los estudiantes y los docentes, y nosotros no queremos eso para nuestro país», afirmó.

Mencionó, en ese sentido, además, el ajuste del precio de los combustibles que rige desde el pasado jueves: «decían en la campaña que no podían meterle más la mano en el bolsillo al pueblo, a los productores. Y ya van tres aumentos en el precio de los combustibles, porque la LUC permite que todos los meses el gobierno pueda actualizar su valor«, enfatizó.

Para Castillo, los 135 artículos cuestionados «no favorecen a la mayoría del pueblo. Y nosotros damos la cara, porque no tenemos porqué escondernos. Los que se esconden son los gobernantes que no quieren salir a debatir. Yo los desafío desde San José a que vengan a debatir, a hablar de las bondades de la ley: no pueden hacerlo, no tienen argumentos y además, no les dan las agallas. (…) Estamos peleando contra una ley de la que nadie se hace cargo porque perjudica a la gente«, insistió.

Los promotores del referéndum tienen plazo para obtener 675 mil firmas hasta el próximo 9 de julio. De acuerdo a sus estimaciones, ya se han superado las 600 mil.

En el comienzo de la conferencia, Grisel Villalba, integrante de la Comisión Departamental, aseguró que durante el último mes «se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de ciudadanos que se han volcado a firmar».