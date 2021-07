El cantante fue consultado sobre los chistes con su rostro que se viralizan cada año ante la llegada del mes número 7.

Llegó julio y con él los memes de Julio Iglesias. Como cada año el artista español inunda las redes sociales en distintas fotos de todas sus épocas con alguna frase graciosa sobre el mes, el día, el clima o la actualidad. Esto se convirtió en una especie de tradición con la que debió que aprender a convivir y hace un tiempo, en una entrevista se refirió al tema. ¿Qué dijo?

No hace falta aclarar la importancia que esta clase de artistas le da a su imagen. Cada aparición pública, cada foto y hasta cada frase es medida, analizada y meditada al máximo para evitar quedar el ridículo o ser criticado por la audiencia.

Todo ese trabajo de décadas en lo que fue la destacada trayectoria del artista de Madrid, entró en crisis con la oleada de bromas que se replican en distintos países de toda Latinoamérica y, lógicamente, también en España.

Los memes de Julio.

Consagrado como una de las grandes estrellas de la música, con más de 300 millones de copias vendidas y en más idiomas que ningún otro artista musical en la historia y todos los premios de la industria guardados en sus vitrinas, Julio es para muchos jóvenes «uno que cantaba que ahora es un meme». ¿Y a su ego eso lo afecta?

La opinión de Julio sobre los memes con sus fotos​

En enero del 2015, cuando las bromas con su foto ya estaban instaladas en las redes sociales, se refirió al tema en diálogo con la revista Hola. En aquel momento el humor tenía que ver con una imagen suya en la que se lo ve frente a cámara señalando con el índice y la frase añadida por los usuarios «Y tu lo sabes», que aplicaba para cualquier tipo de chiste.

Luego el humor fue mutando, pero Iglesias ya no pudo escapar de eso y Julio no tuvo otra opción más que aceptarlo. «Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos», destacó con más resignación que otra cosa.

«Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien». Foto: Captura video

«No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa», agregó el cantante que posó para aquel reportaje junto a su mujer, Miranda, y sus hijos más chicos, Cristina, Victoria –las gemelas que habían cumplido 13 años- y Guillermo, que con siete años era el más pequeño de la casa.

También en aquel año se refirió al tema en una entrevista con el diario La Sexta y su respuesta fue similar, aunque en este caso la charla fue grabada y en las imágenes se puede ver su semblante, bastante serio, al hablar de los memes.

«¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas». Foto: Captura video

«¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas», fue lo primero que dijo respecto a los chistes de las redes. «No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables, que no me gustaron, eso pasa siempre, pero hay cosas muy simpáticas».

«Y sobre todo si eso sirvió para que chiquillos de 15 años me hayan conocido, pues encantado de la vida», completó Julio que no tiene más remedio que reír y sumarse a movida viral.

Clarín