Para el oficialismo las respuestas de Arbeleche y Salinas fueron claras.

Se está llevando a cabo en el Senado la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al ministro de Salud, Daniel Salinas, por parte del senador frenteamplista Daniel Olesker, en relación al manejo de la pandemia.

En horas de la tarde, oficialismo y oposición dieron sendas conferencias de prensa. El miembro interpelante manifestó que no se contestó el 60% de las preguntas, sobre todo las referidas a dos bloques:

“No vinimos a hacer un show, vinimos a exponer democráticamente, ejerciendo el derecho de los parlamentarios. Tampoco vinimos a gritar (…); el que grita no tiene más razón que el que no grita”. “Un 60% de las preguntas no fueron respondidas. Hay un problema de calidad y cantidad y calidad de las preguntas. Movilidad, muertes evitables, dos bloques en siete”. “Hay responsabilidades políticas sobre los resultados”.

Por su parte el senador Sergio Botana del Partido Nacional dijo que la interpelación “no tenía razón de ser y no la tuvo (…) mostraron la actuación de un gobierno que desde un primer momento actuó con la más absoluta responsabilidad y que dio cortezas que puso todos los medios materiales y humanos al combate de este cruel flagelo, un gobierno que no escatimó ni un solo recurso”.

Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, expresó: las respuestas han sido absolutamente claras y contundentes (…) ha quedado absolutamente demostrado que esta es una interpelación hecha con un sentido político de tratar de conformar un relato absolutamente fala donde e intento es desgastar al gobierno”

“El ministerio de Economía no está sentado arriba de una montaña de dinero sino arriba de una montaña de deudas que heredamos el gobierno pasado”.

Por último, Guido Manini, de Cabildo Abierto, dijo que el FA ha tenido una actitud mezquina: “en estas horas de la interpelación (…) quedará bien claro que estamos en manos de un gobierno serio y responsable que ha tomado las medidas adecuadas, también lo miserable de querer utilizar 5700 fallecimientos que a todos nos duelen llevar agua para un molino político es de una mezquindad pocas veces vista”. / Fuente: Radio Uruguay / Foto: Presidencia