Esa fue la respuesta de algunas mujeres cuando las llamaron para inocularse contra el Covid.

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública(MSP), José Luis Satdjian, se mostró sorprendido y preocupado porque hay ginecólogos que no recomiendan a las embarazadas vacunarse contra el Covid-19, informó Subrayado.

En el Senado, durante la interpelación a los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por el manejo de la pandemia, Satdjian confirmó que el 75% de las embarazadas está vacunada y el 25%, que representa a 5.245 mujeres, no ha solicitado agenda.

Tras la muerte de varias embarazadas y teniendo en cuenta las que aún no se habían anotado para recibir sus dosis, el MSP se comunicó telefónicamente con ellas, y hubo sorpresa cuando la respuesta en algunos casos fue que no se iban a vacunar porque su ginecólogo no lo recomendaba, afirmó Satdjian.

El jerarca destacó el ritmo de vacunación de Uruguay. “En la velocidad de vacunación lo importante es la finalización no el comienzo”, afirmó el subsecretario del MSP en el Parlamento.

Uruguay y Chile son los únicos dos países de América Latina con más del 50% de su población vacunada contra el Covid-19.

Con respecto a la vacunación en los residenciales, alcanza al 92% de los adultos mayores y el 93% de los funcionarios.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se inocularon con las dos dosis a 2.982 personas en los refugios y a 186 que estaban en situación de calle.

“Los uruguayos mostraron adhesión y están poniendo el brazo”, sostuvo e indicó que el 85% de la población objetivo está dentro del sistema de vacunación.

“Las vacunas dan resultado y es la herramienta que tenemos para salir de esta etapa de la pandemia”, aseguró. / Fuente: Subrayado