Tuvo problemas para cobrar la jubilación y para votar.

Desde hace 7 años, un vecino de Melo, Luis Jacinto Torres, figura en el registro de personas fallecidas en el cementerio de la capital de Cerro Largo, informó Subrayado.

El 6 de febrero de 2014 falleció una persona con un nombre similar al de él y por error lo registraron de esa forma. Esto le ha ocasionado graves secuelas psicológicas y manifiesta que durante las noches ya no puede dormir.

Ha hecho muchas gestiones y lo único que quiere es que saquen su nombre del libro de los muertos.

Jorge Torres, hermano de este hombre, contó que «hace siete años encontraron una persona en la calle, descubrieron que esa personas se llamaba Luis Jacinto Torres González o Fernández, y mi hermano es Luis Jacinto Torres Ruiz. Omitieron el segundo apellido».

«Creo que hasta una placa tenía y hace un tiempo atrás lo llamaron para decirle que estaban robando las letras del nombre de la tumba».

«En la Junta Electoral me dicen que ya está habilitado para votar pero estuvo sin habilitación… para muchos está muerto«, comentó el hermano.

«De tantas idas y venidas logramos que le arreglaran para cobrar la jubilación. Para lo demás, no existe».

El propio Luis Jacinto Torres conversó con Subrayado y contó que el 6 de febrero de 2014 fue a la caja y le dijeron que dinero para él no había porque estaba muerto.

«Desde ahí para acá es un martirio. Pasan los días, los meses y los años y es la misma cosa. No tengo por qué pagar por algo que me hicieron. Yo quiero que me borren de la lista que estoy entre medio de los muertos. Yo no estoy muerto, estoy acá, vivo«, concluyó. / Fuente: Subrayado