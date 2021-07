Comisaría, sub comisaría o destacamento.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó este viernes la instalación en Ciudad del Plata de una nueva dependencia policial.

Heber se reunió esta mañana con la intendenta Ana Bentaberri, con la que dialogó acerca de las acciones conjuntas a llevar a cabo en el departamento para mejorar la seguridad.

«Es un lugar en el que tenemos que tener mayor presencia, porque ahí se combina el delito local con el capitalino«, subrayó el secretario de Estado en conferencia de prensa.

No obstante ello, señaló que por el momento no está definido si será una nueva comisaría, una sub comisaría o un destacamento.

Heber resaltó que la Intendencia haya destinado rubros en el presupuesto quinquenal para asuntos vinculados a la seguridad. «No es algo que toda las Intendencias hagan», señaló.

En ese sentido, dijo que también se trabajará para incrementar el número de cámaras de video vigilancia en todo el departamento. Al respectó, exhortó las «comisiones de apoyo» a sumarse a ese esfuerzo.