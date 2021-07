En Polonia, le ofrecieron al dueño de un campo vender sus tierras para urbanizarlas pero se negó. Ahora quedó rodeado de una ciudad.

Michal Myslowski es un campesino polaco que tiene tierras en Lublin. Le hicieron una oferta para vender su campo y así poder llevar a cabo un proyecto de urbanización, pero la rechazó.

Sin embargo, los terrenos de al lado fueron adquiridos para su edificación, y ahora quedó rodeado de torres y viviendas. Los vecinos, por su parte, lo filmaron mientras cosechaba y se volvió viral.

Uno de ellos le contó al medio local Dziennik Wschodni: “Como residente, puedo decir que no nos molesta en absoluto. Por el contrario, mejor una vista así fuera de la ventana que estar rodeada de edificios de hormigón”.

Mientras tanto, uno de ellos grabó desde su balcón cómo Myslowski cosecha encima de su máquina la tierra. Por su parte, el agricultor expresó: “No tengo problema con la gente. Comprenden que tengo trabajo que hacer, ven y hacen videos“.

A su vez, destacó que al verlo, “los niños también son felices. Nunca ha habido ningún problema con ellos”. En ese sentido, otra vecina aseguró: “Los chicos esperan este momento todo el año. No nos molesta, nos pone contentos“.

Sin embargo, no deja de ser llamativo cómo maneja la cosechadora en medio de una ciudad con edificios grises y blancos, entre calles y autos, por eso su historia recorrió el mundo. De todas formas, “estas fotos y videos que circulan en las redes sociales no me molestan en absoluto“, confesó Myslowski. “Probablemente yo también las compartiría”.

