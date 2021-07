Tras las denuncias del edil Alfredo Lago (PC).

La intendenta Ana Bentaberri dijo que espera que «en un mes» el vertedero de la ciudad de San José de Mayo vuelva a estar en condiciones «óptimas, como lo ha estado siempre».

Durante los últimos días, el edil Alfredo Lago (PC) denunció diversas irregularidades, realizó un pedido de informes y anunció que llamará a sala al director de Gestión Ambiental y Salud, Carlos Rodríguez.

«El vertedero no se encuentra en buenas condiciones, pero ya estamos trabajando en su readecuación», señaló la titular del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Bentaberri explicó que «al haber cambiado el horario de recolección de los residuos, en la noche, cuando se llevan los contenedores de la zona céntrica, se depositan en un espacio que no está en las mejores condiciones. Tampoco está en las mejores condiciones, como quisiéramos que estuviera, la fosa en sí misma», añadió.

No obstante ello, la intendenta aseguró que desde «el mismo día en que el edil me pone en conocimiento del tema, tomamos medidas para empezara a resolver la situación para que próximamente, y estoy hablando de un mes, no de un año, el vertedero esté en las misma condiciones óptimas que ha estado siempre», enfatizó.

Leé también: Tras pedidos de ediles Bentaberri ratificó que extensión de jornales solidarios no es posible