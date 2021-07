Podría analizarse para el 2022.

La intendenta Ana Bentaberri volvió a descartar la posibilidad de extender el Programa Oportunidad Laboral, aunque dejó la puerta abierta a la posibilidad de analizar su reiteración el año que viene.

Esta semana, en la Junta Departamental, los ediles Delia Rodríguez (FA) y Gervasio Cedrés (PN) solicitaron al Ejecutivo que evaluara tal alternativa. Rodríguez en particular, remarcó la importante cantidad de vecinos que quedaron sin poder acceder a esa solución de empleo temporal. Días antes, el edil Héctor Silvera (PN) había elevado una nota a la Intendencia y a la OPP con un pedido similar.

«Me lo plantearon cuando no había comenzado el Programa, y ya había contestado que no. Más adelante lo podemos ver. No puedo prever lo que va a pasar el año que viene. Ojala nadie necesite un programa como este, pero si lo tenemos que rever para el ejercicio que viene lo vamos a estar viendo y anunciaremos hasta dónde podemos llegar«, respondió la intendenta al ser consultada sobre el asunto.

De todas formas, dijo que no quiere «jugar con la ilusión de la gente y decir que esto se va a reiterar el año que viene».

«La propuesta es muy buena. Ojalá pudiésemos tener esta herramienta siempre, pero no me gusta jugar con esa ilusión y la necesidad de muchos vecinos de San José de contar con un trabajo estable«, reiteró.