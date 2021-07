Un zanjón los aísla del resto de CDP.

Unas 40 familias que residen al final de la calle Aída del barrio Santa Mónica de Ciudad del Plata esperan que la Intendencia cumpla a la brevedad con la construcción de un puente sobre un zanjón que los aísla del resto de la localidad y no les permite acceder a los servicios básicos.

Actualmente, en el lugar existe un puente precario, construido por los propios vecinos, por el que solo se puede pasar caminando.

En declaraciones al Portal Relámpago de Ciudad del Plata, Lorena, una de las residentes en la zona, señaló que el tema está en conocimiento de la Intendencia den San José desde el 5 de abril cuando con el concejal Richard Mariani (FA) se reunieran con el secretario general de la comuna, Sebastián Ferrero.

Lorena relató que la situación actual no les permite acceder a servicios tales como luz y agua, como tampoco que lleguen al lugar ambulancias, Policía o Bomberos.

«Acá hay familias con niños discapacitados y las ambulancias no pueden llegar. En alguna oportunidad ha tenido que pasar la Policía y no lo pudo hacer. En verano es común que haya incendios de campo alrededor y los Bomberos no pueden llegar«, señaló.

Los vecinos están dispuestos a colaborar con la mano de obra en caso de ser necesario y si eso acelera el proceso.

El concejal Mariani dijo que la semana pasada el titular de Ordenamiento Territorial de la ISJ, Alexis Bonahón, visitó la zona e informó que la comuna trabaja en un plan integral para la zona, ya que también es necesario regularizar la situación de alguno de los terrenos en los que se encuentran las viviendas de esos vecinos.

No obstante ello, y con respecto al puente en particular, Mariani dijo que si la Intendencia no lo concreta a la brevedad, se buscará que lo haga el Municipio de Ciudad del Plata con fondos propios.