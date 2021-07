Jenifer Cherro aseguró que “quedó claro” que hay “irregularidades muy graves”.

La directora general del Consejo de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, se refirió este lunes a la información publicada por el diario El País, donde se aseguró que unos 38 docentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fanapes) se tomaron licencia de manera irregular en 20 liceos, informó Montevideo Portal.

Cherro aseguró en declaraciones a Radio Oriental que el consejo irá hasta el fondo de estas cuestiones e indicó que toda la información que llegue será entregada a la Comisión Investigadora que lleva adelante la investigación sobre este caso.

«Queda claro que había irregularidades muy graves en cuanto al uso del artículo 70-10, que en ningún caso dice que se pueden justificar estancias sindicales por ese artículo, no hay ningún convenio por escrito. Entonces resulta una irregularidad que involucra no solo a los dirigentes de Fenapes, sino a algunos otros docentes que no están en los listados de licencia sindical, pero eso fue avalado y amparado por las autoridades del momento que estaban integradas por Celsa Puente, Javier Landoni», dijo en el programa Otra Mañana.

Para la directora de Secundaria, ese artículo (70-10) es para comisiones donde la autoridad designa a docentes para que realicen actividades directamente relacionada con la educación.

«Eso implicaba que los docentes que tenían liberadas las horas sindicales no solo faltaban a sus clases donde tenían un suplente, sino que faltaban a las horas que debían dar habitualmente y en esas horas no tenían suplemente. ¿Quiénes eran los más perjudicados en este proceso? Los estudiantes, tan vulnerables en el 2017 como hoy en el 2021 y la verdad es que eran tan ausentes los profesores que no asistían a dar sus clases, perjudicándolos en su derecho a la educación, y similar a lo que está pasando hoy», aseguró Cherro.

«Cuando algunos de esos dirigentes dicen que están preocupados por los más vulnerables por la conectividad, yo me pregunto qué tan preocupados estaban en el 2017, 2018 y 2019 cuando el profesor Slamovich en el 2016 y 2017 incurre en 250 horas sin dictar cuán preocupado estaba en ese momento y parece que la preocupación les vino ahora a último momento y sobre todo en un escenario de pandemia. Acá hay que terminar con los dobles discursos y con las cuestiones que no le hacen bien a la educación pública. Como jerarca voy a trabajar por la educación de los hijos de los trabajadores y voy a tratar de poner todos mis esfuerzos para que las cosas se cumplan», añadió.

En este sentido, la jerarca reiteró que todo lo que llegue será enviado a la investigadora y esta será quien determine toda la responsabilidad que hayan tenido tantos los docentes sindicalizados como los que no, como las propias autoridades que «permitían esas cuestiones, como que se fueran a las termas en el año 2017 y estuvieran una semana con justificación 70-8», cuando, según Cherro, ese artículo aplica a cursos organizados por Secundaria y que apunta a la actualización docente y no a eventos que tengan que ver con «sindicalizaciones». / Fuente: Montevideo Portal