Desde el sindicato policial manifestaron su desacuerdo con la resolución de la fiscal.

La fiscalía de Durazno imputó a dos policías por la muerte de Santiago Cor en agosto de 2020, luego de que chocara contra un árbol durante una persecución policial, informó Telenoche.

Santiago, de 20 años, se accidentó el pasado 9 de agosto de 2020, cuando pretendía alejarse de la Policía, que lo seguía luego de constatar que presuntamente estaba infringiendo una norma de tránsito.

Según la fiscal, Bárbara Zapater, indicó que hubo abuso de funciones e imputó a los efectivos por homicidio, por lo que habrá juicio oral.

Durante la audiencia de formalización Zapater señaló que el artículo 30 de la ley que regula el procedimiento policial establece que la policía debe actuar de forma ponderada para no generar un daño mayor al que busca evitar y en este caso pretendían detener a una moto porque tenía un caño tronador.

Por su parte, desde el Sindicato Policial manifestaron su desacuerdo con el fallo. Su presidenta, Patricia Rodríguez, hizo sus descargos a través de su cuenta de Twitter. “Cual sería el mensaje, no realizar una persecución, no seguir a quien se dé a la fuga ya que sería responsabilidad del policía y motivo de imputación si tiene un accidente en ese lapso. Nadie hubiera querido ese desenlace, pero la señal no puede ser evitar Hacer”, expresó.

El abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, aseguró a Telenoche que la imputación «claramente no corresponde» y que los policías «actuaron correctamente».

«Si esta imputación se sostiene en juicio oral nos vamos a ver obligados a recorrer todo el país y decirle a cada policía de la República que no salga en persecución de ningún delincuente más, porque si ese delincuente choca cuando se está fugando de la Policía, lo que le pase será su responsabilidad«, agregó el defensor.

Además, Ojeda adelantó que la semana que viene tendrá lugar una reunión con el ministro Heber y «este tema va a estar sobre la mesa». / Fuente: Telenoche