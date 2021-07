Además agregó que no saben cuáles son los clubes cannábicos legales e ilegales, por no poder localizarlos.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró “no nos interesa un registro de los consumidores, porque se sigue preguntando lo mismo, y no estamos de acuerdo con ese registro”. En cuanto a los clubes cannábicos, se refirió a que no saben cuáles son legales e ilegales, por no poder localizarlos, informó Radio Universal.

“Se instalaron los clubes para combatir al mercado ilegal, pero como no sabemos dónde están, necesitamos hacerlo”. Sumó también “me gustaría saber los argumentos de las personas no están a favor”, y se aclaró, que están de acuerdo con el presidente, Luis Lacalle Pou, ya que él lo que no quiere es el registro de los consumidores, sostuvo el ministro. / Fuente: Radio Universal – Por Agustín Borges

