Michael Packard es pescador y de repente se encontró dentro de la boca de una ballena. El angustiante relato de su lucha por sobrevivir.

El mar tiene sorpresas inesperadas y este pescador jamás pensó lo que iba a ocurrirle mientras buscaba langostas en la costa de los Estados Unidos. Michael Packard se encontró, de repente, dentro de la boca de una gigantesca ballena. Sí, así de increíble cómo se lee. Y vivió para contar su experiencia de lucha.

En diálogo con la televisión australiana, relató que todo se oscureció de repente, cuando hacía una de las actividades como hace 30 años hace.

“Estaba en mi tercera inmersión en busca de langostas, nadando como lo hice durante 30 años, y de pronto, me atropelló un tren de carga de la nada, y todo se oscureció”, contó a 60 minutes del canal 9 News.

PUBLICIDAD

Al principio no entendía lo que había pasado, pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta que se encontraba en un “lugar extraño”: “Me di cuenta de que estaba navegando por el agua dentro de la boca de una ballena. Navegaba en el mar y el agua entraba en su boca”.

Además, remarcó todo lo que experimentó dentro del animal: “Sentí todos los músculos duros a mi alrededor. Sentí lo que serían sus mandíbulas aplastando mis piernas, que traté de mover para hacer palanca y poder nadar fuera de la boca. Pero nada funcionaba”.

Pensó que no sobreviviría para contarlo, aunque pensar en su familia le dio valor para salir: “Estaba convencido de que era un hombre muerto. Solo podía pensar en mis hijos, en mi encantadora esposa, y en mi madre, que ha pasado por un infierno”.

PUBLICIDAD

Las esperanzas volvieron a llegar cuando se dio cuenta que la ballena subía hacía la superficie: era el momento para salir. Y finalmente llegó la erupción: “De pronto, me sentí liviano, en el aire. Fui arrojado hacia un lado”, narró Packard, mientras que un compañero contó que lo vio volando por los aires.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Cienradios.com