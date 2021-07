Este miércoles el presidente de la República estuvo presente en Rafael Perazza.

El presidente Luis Lacalle Pou asistió este miércoles a Rafael Perazza, en el departamento de San José, donde participó del acto de entrega de 37 viviendas de MEVIR.

Finalizada la actividad se le consultó si estaba conforme con las cifras de criminalidad difundidas por el Ministerio del Interior en la pasada jornada, que dan cuenta de una baja en casi todos los delitos. La respuesta del primer mandatario fue tajante: “No, conforme no, estamos en el camino que tenemos que ir, conforme no, porque no podemos acostumbrarnos a vivir en una sociedad violenta. ¿Por qué el hombre tiene que ir cada vez dañando más a los de su especie? En realidad debería ser al revés si evolucionamos. Conforme no, es el camino, los números hablan por sí mismos, son buenos, esperemos que la cosa siga mejorando”.

Al preguntarle si la aplicación de la Ley de Urgente Consideración ha incidido en la mejora de esas estadísticas, Lacalle Pou manifestó: “La LUC es una buena ley y la vamos a defender, los 135 artículos y obviamente vamos a defender la gestión de gobierno. Otros harán lo opuesto en un debate, si es que se da, si es que llegan a las firmas, que me parece que va ayudar, si es con buen nivel. Ustedes me han escuchado más de una vez: firme con las ideas y suave con las personas”.

