La nueva iniciativa que se festejará a partir de este año se suma al calendario comercial.

La Cámara de Comercio y Servicios confirmó que el “Día de los Hijos” se celebrará el domingo 10 de octubre en Uruguay, informó Subrayado.

El gerente de Gremiales de la Cámara de Comercio, Santiago Macció, dijo a Subrayado que “identificaron como una necesidad encontrar dentro del calendario de fechas comerciales la celebración del Día de los Hijos”.

“En primer lugar, identificaron que en el mes de octubre no había ninguna fecha relevante comercial y que venía muy bien para dar respuesta a los requerimientos del comercio minorista que tan afectado ha estado por la pandemia”, afirmó.

Macció indicó que ya desde el año pasado se venía analizando la situación con profesionales y técnicos de distintas áreas, que “identificaron ese espacio en el mes de octubre” e “identificaron un segmento de público objetivo en el cual eran hijos, pero no eran padres, no eran madres, no eran niños”.

PUBLICIDAD

“El público objetivo es extenso”, dijo y reconoció que “estaría bueno atenderlos y tener una atención en forma comercial”. Afirmó que también es amplia “la cantidad de rubros y sectores” que se verán beneficiados.

Después del Día del Niño, que este año se celebrará el domingo 15 de agosto, se realizará una campaña masiva para el lanzamiento oficial del “Día de los Hijos para informar, difundir y promocionar. / Fuente: Subrayado