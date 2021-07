Lacalle sostuvo que lo «dejaron afuera» del aumento dado a funcionarios públicos.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dedicó unas palabras a las críticas que recibió por el artículo de la Rendición de Cuentas que realiza un ajuste salarial a la remuneración a quien ocupa su cargo, informó La República.

Desde Melo y en rueda de prensa, Lacalle dijo que es «un tema que me afecta personalmente». «Hasta donde yo sé, los salarios públicos se aumentan por determinado parámetro y al presidente lo dejaron afuera. Lo único que hicieron es ponerlo dentro del aumento de los funcionarios» sostuvo.

El artículo 286 del proyecto de la Rendición de Cuentas incluye «a las excepciones contenidas en el décimo inciso del artículo 4º de la Ley 19.224, de 18 de diciembre de 2020, a la retribución del Presidente de la República».

La ley establece que “durante el período 2021-2024 aquellos funcionarios que perciban una remuneración total nominal superior a la de un Ministro de Estado (…) recibirán incrementos salariales nulos, o los necesarios para igualarlos al sueldo de dicho Ministro en oportunidad de cada adecuación salarial”.

En este sentido, solo prevé las excepciones de funcionarios del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

PUBLICIDAD

“Me habían dejado afuera. El año pasado no tuvo aumento el presidente, no fue atado a los otros funcionarios públicos y ahora va a ser como siempre fue”, afirmó Lacalle.

PUBLICIDAD

“El sueldo del presidente se lo fija el gobierno anterior, yo no puedo aumentarme el sueldo. Eso es un verso. Yo puedo bajarle el sueldo al presidente que venga, no el mío» concluyó. / Fuente: La República