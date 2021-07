El senador explicó por qué Asamblea Uruguay votó en contra de la declaración de la Mesa Política del FA sobre la situación en Cuba.

Danilo Astori fue entrevistado por el periodista Enzo Ferrari de diario La República, donde afirmó que en el país caribeño hay “un sistema político autoritario” y rechazó la doble vara con la cual se mide lo que ocurre en Cuba y en China. “Se critica a Cuba por tener un gobierno autoritario” mientras se mandan “felicitaciones a China durante el aniversario de los 100 años del Partidito Comunista”, dijo, en entrevista con La República, en alusión a la posición del gobierno a la que calificó como de “doble discurso”. Igual que lo hiciera en 2019, reafirmó su condena a Venezuela a la cual catalogó como “una dictadura fuerte y profunda”.

La República: ¿El detonante del voto en contra de Asamblea Uruguay fue la no inclusión del párrafo propuesto, en donde se solicitaba “respetar los derechos humanos y la libertad de expresión”?

Danilo Astori: Esa fue la razón fundamental por la cual decidimos no acompañar una declaración que tuvimos la intención de que incluyera este párrafo de respeto a los derechos humanos, sociales políticos, y en particular a la libertad de expresión. Me parece que tal como ocurre en otros países de la región, lo primero que hay que asegurar ante las protestas y discrepancias públicas, que muestran estos países, es asegurar la libertad de que lo hagan. Nosotros trabajamos en el Frente Amplio durante las horas y los días previos, para que esto se incluyera. Entonces cuando se tuvo que tomar una resolución no se incluyó, entonces nos pareció intelectualmente honesto y políticamente honesto no votar una resolución que no acompañábamos. Sobre todo por la discrepancia importante que teníamos respecto de las opiniones discrepantes.

Ahora esto lo decimos en el marco de un análisis profundo sobre el tema de Cuba. La nación cubana, tuvo una revolución en 1959 que fue emblemática para toda la región y generaciones de latinoamericanos. Esto encarnaba la rebeldía ante un régimen injusto y autoritario, como el que presidia Fulgencio Batista. Con mucha simpatía muchos latinoamericanos seguimos esa revolución y la apoyamos. Lamentablemente no fue posible con el paso del tiempo, llegar a instaurar un sistema político democrático, porque Cuba tiene un sistema político autoritario. Esto se ha manejado con bastante arbitrariedad en la opinión pública últimamente.

Se critica a Cuba por tener un gobierno autoritario encabezado por el Partido Comunista, mientras se mandan felicitaciones a China durante el aniversario de los 100 años del Partidito Comunista chino, entonces cuando se trata de hablar de China, son todos elogios. También podríamos citar el caso de Vietnam, que tiene una economía prácticamente de mercado, pero con sistemas políticos comunistas. Porque basarse en las críticas al autoritarismo cubano, con respecto a otros regímenes similares no solo de adopta la misma actitud críticas, sino que hay mediad de simpatías, envíos de mensajes y deseos de tener relaciones como son el caso de China y Vietnam.

Obviamente, nosotros deseamos que esto se resuelva con diálogo entre las autoridades cubanas y entre los representantes del pueblo que hoy están protestando y estableciendo discrepancias. Eso habrá que hacerlo sin olvidar todo lo que Cuba hizo por su pueblo.

Cuba tiene enormes progresos durante estas 6 décadas en materia de salud y educación; que son condiciones de vidas fundamentales de los seres humanos. Cuba ha tenido avances formidables en estos dos campos. Ha creado un pueblo, para tener seres humanos sanos e inteligentes, y eso tampoco se puede olvidar cuando examinamos el tema cubano. / Fuente: La República – Por Enzo Ferrari