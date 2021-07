Tenía 38 años de edad.

Este sábado por la noche falleció el futbolista uruguayo Williams Martínez a los 38 años, informó Telemundo. Según confirmó Ovación con fuentes cercanas a Martínez, el motivo del deceso fue un suicidio.

Martínez estaba disputando el torneo Apertura de la Segunda División con Villa Teresa aunque llevaba algunas fechas fuera del plantel debido a que había sido diagnosticado con covid-19 el 23 de junio.

El experimentado futbolista tuvo una dilatada trayectoria en Uruguay, que incluyó varios pasajes por Defensor Sporting y temporadas en River Plate, Cerro, Rampla y el West Bromwich de Inglaterra, entre otros equipos. A raíz de su fallecimiento, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) solicitó a la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa en la primera división. «La de mañana será una jornada de luto y reflexión, no realizando ninguna actividad laboral», explicaron, y enviaron el pésame a la familia y amigos de Martínez.

La AUF oficializó esta mañana que se resolvió suspender los tres partidos que estaban pautados para el domingo. Sudamérica vs Fenix, Liverpool vs Peñarol y Nacional vs Villa Española serán «reprogramados a la brevedad». / Fuentes: Telemundo – Ovación

⚫️Informamos que hemos solicitado a la AUF la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa. La de mañana será una jornada de luto y reflexión, no realizando ninguna actividad laboral.



A la familia y amigos de Williams, volvemos a expresarles nuestro más sentido pésame pic.twitter.com/BxukF6fRGD — MUFP (@Mutual_Uru) July 18, 2021

El Club Atlético Villa Teresa lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro jugador del plantel principal Williams Martinez, a sus familiares, amigos y allegados nuestro más sentido pésame. pic.twitter.com/gRgiBao7Iz — villa teresa (@villateresaofi) July 18, 2021