Jóvenes de 15 años o menos de San José y CDP.

La Dirección Departamental de Salud planifica una estrategia de vacunación de cercanía, con el objetivo de alcanzar al “núcleo duro” de la población que aún no se ha inoculado contra el COVID-19.

El titular del organismo, Dr. Juan Atilio, dijo que, fundamentalmente, se trata de jóvenes “de 15 años para abajo” que viven en barrios periféricos de San José de Mayo y Ciudad del Plata.

Atilio aclaró que no se trata de jóvenes “antivacunas”. “Los ‘antivacunas’ los conocemos y son poquitos. Son jóvenes que no digo que no conozcan cuál es la situación pero que todavía no han dimensionado la importancia de vacunarse” señalo el director, en declaraciones al programa Según como se mire de Radio 41.

El jerarca comentó que este lunes dialogó sobre el tema con el CECOED y que la idea es «estar en las esquinas» y llegar a esas zonas “con camionetas” y los policlínicos móviles de la Intendencia, una vez que culmine la campaña de vacunación contra la gripe.

Atilio dijo que, hasta el pasado sábado, se habían dado en el departamento 148 mil dosis de vacunas contra el coronavirus.

Hasta ese día, la cantidad de personas con al menos una dosis era de casi 80 mil, según el Monitor de Datos de Vacunación COVID-19 del Ministerio de Salud Pública. (MSP).

A la luz del ritmo que ha tenido la vacunación en el departamento, hasta el momento, la cartera sanitaria proyecta que la adhesión total será del 69,02% de la población, es decir, unas 82.200 personas.