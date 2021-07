Lo dijo el ministro Heber en alusión a lo ocurrido días atrás en Rocha.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este miércoles que «pudo haber sido un exceso» el operativo montado por policías de la seccional 12 de la ciudad de Rocha para –según las autoridades– evitar que se aglomeraran los militantes de la campaña de recolección de firmas de la campaña pro referéndum, informó Telemundo. El exintendente frenteamplista Aníbal Pereyra denunció estos hechos ante la Fiscalía, porque considera que hubo tareas de seguimiento.

“No hay ninguna instrucción de seguimiento ni de vigilancia. Había habido encontronazos entre los que recolectaban firmas y la población, y se trataba de cubrir esa situación para que no sucediera”, aseguró Heber en rueda de prensa. «Había una convocatoria de aglomeración, que estaba prohibida en su momento, en una plaza, donde se trataba la posibilidad de evitarla», agregó.

“Pero no es más que eso. No hay ningún trabajo de vigilancia. No existe, y si se tomó de esa manera decimos que puede haber sido un exceso en la función», sentenció.

Ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Parlamento, el jueves 15, el secretario de Estado explicó que no se había abierto ningún sumario contra un coordinador o subjefe aún. “Vamos a investigar el caso porque es verdad que es un exceso, que nadie pidió eso”, dijo.

En este ámbito el ministro también negó que hubiera habido un intento de persecución por parte de los policías, pero dijo: “Hay preguntas que nosotros también nos hacemos: ¿por qué sacaron fotos? Parecería ser que primero hubo una convocatoria en una plaza para salir desde ahí a buscar firmas. Entonces, la Policía sacó fotos antes, durante y después por si necesitaba actuar. Pero no hubo aglomeración y entonces no actuó”. / Fuente: Telemundo

