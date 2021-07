«Cobro herencia. Si no tenés a quién dejarle tus bienes, o no querés dejarlo a tus familiares, me lo podés dejar a mí».

Un ciudadano de la provincia de Corrientes, en Argentina, decidió probar suerte con un llamativo aviso en el diario impreso.

El autor del aviso tiene 38 años, es terapeuta y dicta talleres de prosperidad. «A veces pido al universo y me da algo».

El hombre aseguró que la publicación forma parte de un experimento social, aunque sostuvo:

«Si llega a salir bien, voy a estar muy contento. No pierdo nada, me arriesgué».

Infobae