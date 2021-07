Los extranjeros deberán permanecer 21 días en el país.

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, aseguró que con el 80% de la población inoculada, Uruguay podría incentivar el turismo de vacunas para extranjeros que tendrían que permanecer al menos 21 días en el país, informó Subrayado.

La prioridad son los uruguayos, pero en 60 días y teniendo stock de vacunas, podría implementarse la inoculación a extranjeros que visiten el país y que cumplan con un mínimo de estadía, anunció Cardoso.

El ministro de Turismo afirmó que desde abril viene analizando esa posibilidad en conversaciones con el presidente Luis Lacalle Pou.

“Si dentro de 60 días tenemos más del 80% de los uruguayos vacunados y ya no hay más uruguayos que quieran vacunarse, puede ser una posibilidad interesante si tenemos stock de vacunas, como lo tenemos, el hecho de aceptar extranjeros vacunados y quienes no lo hayan hecho, no por desidia sino que porque Uruguay va mucho más avanzado en niveles de vacunación que en la región, sobre todo Argentina y Brasil, pueden hacerlo aquí y quedarse 21 días”, afirmó Cardoso.

El jerarca insistió en que el desafío más grande consiste en ver de qué manera se puede atender la situación de turistas argentinos y brasileños, porque son países que están más atrasados en la vacunación, pero constituyen el mayor porcentaje de visitantes en cada temporada. / Fuente: Subrayado / Foto: Teledoce

