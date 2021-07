No se podrá acercar a su víctima por 180 días.

De acuerdo a lo informado esta mañana por Jefatura de Policía, se trata de un caso del año 2019, en el que el implicado incurrió en desacato, incumplimiento de medidas cautelares y daño al dispositivo electrónico que llevaba colocado.

En la pasada jornada, el hombre compareció ante el Juzgado Letrado de Libertad de 3er. Turno, el que dictó medidas limitativas para el mismo.

De acuerdo al dictamen, no podrá acercarse a su víctima por 180 días, deberá fijar domicilio y no podrá modificarlo sin informar, no podrá salir del país y se le retendrán aquellos documentos que pudiera necesitar para viajar.

El hombre fue identificado como N.T.N. de 55 años de edad, sin antecedentes penales.