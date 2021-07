Novela negra protagonizada por Agustín Flores.

El escritor maragato Pedro Peña acaba de anunciar la publicación de una nueva novela: «Nada es una verdad tan grande».

Se trata de una novela negra, que tiene como protagonista a Agustín Flores, personaje que ya ha sido la figura central en otros trabajos suyos y que «ha cambiado mucho a lo largo de estos años pero sin dejar de ser lo que es» según el propio escritor explica en su cuenta de Facebook.

«Qué gran felicidad resulta siempre publicar una novela. Un libro más en la selva. Un intento más de la imaginación hitando en los sentimientos humaos, los miedos, la violencia», explica Peña en esa red social.

De qué se trata «Nada es una verdad tan grande», también lo dice él:

«Después de muchos meses desaparecido en un balneario de frontera, Agustín Flores regresa a Montevideo. Ya no es el mismo de antes. No se ríe de las mismas cosas. No se perturba fácilmente. Ni se ama, ni se odia tanto como hace unos años. Podría decirse que la edad, finalmente, lo alcanzó.

Pero no por mucho tiempo. Una vez reconectado, la rueda comienza a girar otra vez. Y a girar en serio: crímenes rituales, logias de camioneros del sur de Brasil, jornadas de pesca en el interior profundo, periodismo de tierra adentro, y un encuentro con un gaucho de los de antes, son algunas de las historias que aguardan a Agustín y a sus lectores. Claro, si se animan, porque nada es una verdad tan grande».