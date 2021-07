“Ya no me quiero casar, padre. Me voy…”, dijo la novia al sacerdote.

El llamativo hecho ocurrió en la localidad de Sonora en México. Mientras le daba el anillo en el altar a su prometida, terminó prometiéndole infidelidad para siempre.

Los casamientos son momentos únicos y es por ello que todo lo que pasa durante la celebración es recordado por los asistentes durante años. En esta ocasión fue una situación bizarra ocurrida durante una boda la que se compartió en las redes sociales causando gracia en los internautas quienes volvieron el video viral.

El hecho bochornoso para el novio ocurrió en Sonora en México, resulta que mientras el hombre estaba en el altar a punto de colocarle el anillo de matrimonio a su novia, se puso tan nervioso que pronunció las palabras equivocadas y le prometió “infidelidad para siempre” a su pareja.

“Iresma, recibe este anillo como símbolo de mi amor por ti y que siempre te seré infiel…”, dice el novio ante una iglesia repleta de familiares y amigos. El video fue compartido en las redes sociales por la wedding planner Luly Cantú a través de su cuenta de TikTok, junto a la advertencia “Recomendación, no se pongan nerviosos a la hora de estar en el altar”.

La reacción de la novia ante la promesa de infidelidad

Si bien esto podría haber terminado en una tragedia, para la suerte de todos los presentes pero en especial para el novio, la mujer tomó la situación con humor y entendió que su prometido estaba muy nervioso. “Ya no me quiero casar, padre. Me voy…”, dijo la novia entre risas al sacerdote.

Por su parte, el hombre se sonrojó y pidió perdón rápidamente, luego de sus palabras la celebración continuó con normalidad, se dieron los anillos, se besaron y salieron juntos y tomados de la mano de la iglesia para recibir el arroz que le tiraron sus queres queridos, quienes hasta el día de hoy cuentan a sus allegados esta historia inolvidable.

Una boda inolvidable para los asistentes

La historia ocurrió hace varios años pero se dio a conocer ahora y este video se volvió viral debido a que ya tiene millones de reproducciones en pocas horas en la red social Tik Tok, donde los usuarios se divierten con errores ajenos, hechos insólitos, coreografías, imitaciones de canto y baile, recomendaciones de viajes, tips de belleza y de cocina.

