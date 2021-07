“No sería el momento» para «emergencia social»

La directora de Políticas Sociales de la ISJ, Carolina Hornes, consideró que «no sería el momento» para declarar a San José en estado de «emergencia social», como lo pidió en la mañana de este lunes el Frente Amplio.

Consultada sobre la solicitud efectuada por la coalición de izquierda a la comuna, Hornes subrayó que «la pandemia ha tenido momentos mucho más fuertes» e insistió en con que este «no sería el momento».

Para argumentar su postura, la directora mencionó la concurrencia de usuarios a los comedores que gestiona la Intendencia: «en marzo de este año teníamos 900 personas, en octubre del año pasado eran 1300, en marzo del año pasado más de 2000, y ahora, entre los tres comedores, hay 460 personas«, señaló.

Paralelamente, mencionó que también ha existido una caída de las ollas y meriendas populares. «Ollas llegamos a tener 35, habían bajado a 15 y ahora tenemos 12, y no es por falta de apoyo de la Intendencia o del MIDES porque siempre hemos estado presentes», aseguró.

«Hemos tenido momentos en los que ha San José ha estado prácticamente cerrado. Uno pasaba por el centro, por la peatonal, y veía todo cerrado, con gente en el seguro de paro. Vivimos momentos más duros y difíciles y no fue necesario hacer algo así o se decidió que no fuera así (…). Y tampoco estamos con un Estado ausente, si no presente, con distintas presentaciones a nivel nacional, trabajando cuerpo a cuerpo en territorio y a nivel local, en lo que respecta a la Intendencia, acoplándose a ese trabajo», enfatizó.

Para Hornes, el actual -en función de la mejoría que muestras los principales parámetros de la pandemia- «es momento para ver como podemos volver a la normalidad, como podemos reconstruir todo lo que la pandemia afectó, y creo que estamos en ese camino», concluyó.