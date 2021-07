Reclamó citar a los coordinadores.

El concejal Richard Mariani (FA) del Municipio de Ciudad del Plata, denunció «trato no adecuado» a beneficiarios del Programa Oportunidad Laboral en esa zona del departamento de San José.

Fue a través de una carta que elevó a la intendenta Ana Bentaberri y el secretario general, Sebastián Ferrero, pero que hizo pública en sus redes sociales.

En misiva, Mariani señala que luego de recibir «una queja sobre la actitud de un coordinador» se dirigió al lugar en el que ello habría ocurrido y junto a su suplenta, Estefany Espantoso, recabó testimonios del «trato no adecuado hacia los beneficiarios del Programa Oportunidad Laboral».

El concejal señala que intentó hablar con el coordinador pero este «se molestó un poco» y que luego de llamar a los beneficiarios a «una especie de asamblea» se retiró del lugar.

«Yo no soy quien para poner en discusión las tareas que dicho coordinador solicita, pero no se puede permitir ningún tipo de forma de expresión inadecuada», sostuvo Mariani en la carta.

Asimismo dijo que “se notaba el miedo a las represalias laborales» y que una de las preguntas recurrentes que le formularon fue si iban a perder su trabajo.

Mariani afirma que «la mayoría de los coordinadores desempeñan una gran tarea» y señaló que incluso ha recogido «elogios» por su labor, «pero no podemos dejar pasar esta situación no tan agradable sobre todo con vecinas y vecinos que están pasando por una situación vulnerable de trabajo y hoy esta oportunidad es su único sustento«, remarcó.

«Por eso no podemos permitir excesos que termine en abusos de poder» insistió el concejal, quien dijo estar en condiciones de poder «constatar y sostener lo que digo. Es más, la situación que viví no fue del todo feliz ya que se trató de ridiculizarme o trata de enfrentarme con los beneficiarios ara que no pudiera recoger ningún testimonio«, añadió.

Por todo ello, Mariani solicitó que los coordinadores san citados al Concejo Municipal «como se resolvió el 16 de julio», ocasión en la que, en forma verbal, planteó la situación en ese ámbito.